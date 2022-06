Cina: +80% import dalla Russia a maggio, in calo export (2)

(ANSA) - PECHINO, 09 GIU - La Russia, che ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio con un intervento descritto come una "operazione militare speciale" per smilitarizzare e "denazificare" il Paese, è stata raggiunta da pesanti sanzioni da parte di Usa, Ue e alleati.

Le spedizioni della Cina verso Mosca sono diminuite dell'8,6% annuo a maggio contro il calo del 25,9% di aprile, nell'ambito degli sforzi per evitare le possibili accuse di violazione delle sanzioni. Pechino ha finora rifiutato di definire l'azione della Russia un'invasione, assicurando che avrebbe continuato a tenere le sue relazioni commerciale in un ambito normale.

Ad aprile, il ministero degli Esteri russo, dopo gli oltre 140 miliardi raggiunti nel 2021, aveva affermato di puntare a un interscambio commerciale bilaterale con la Cina di 200 miliardi di dollari entro il 2024. (ANSA).