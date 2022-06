Buoni pasto:Confcommercio, 15/6 stop ticket anche in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - "Mercoledì 15 giugno tutti i bar e i ristoranti della Toscana faranno 'sciopero dei buoni pasto'.

Ovvero, per l'intera giornata nessun locale accetterà questa forma di pagamento. Un blocco necessario per far arrivare alle istituzioni l'appello, troppe volte ignorato, per una strutturale riforma di un sistema che non è più economicamente sostenibile, per via di commissioni arrivate ormai al 20%". E' quanto spiegato, in una nota, da Confcommercio Toscana La protesta, che vedrà mobilitati i pubblici esercizi toscani insieme a quelli di tutta Italia, è stata organizzata da Fipe-Confcommercio, la federazione a cui appartengono le imprese del settore, ma coinvolgerà anche le imprese della distribuzione commerciale, dai piccoli esercizi di vicinato fino a supermercati e ipermercati della distribuzione organizzata.

"Con questa giornata di sospensione del servizio vogliamo sensibilizzare i lavoratori e più in generale i consumatori sulle gravissime difficoltà che le nostre imprese vivono quotidianamente a causa delle elevate commissioni che dobbiamo pagare sui buoni pasto", dichiara Aldo Cursano, che di Fipe-Confcommercio è il vicepresidente vicario nazionale e presidente regionale. "Parliamo di una vera e propria tassa occulta che supera anche il 20% del valore del buono. Con questa protesta - prosegue - vogliamo salvaguardare la funzione del buono pasto perché se si va avanti così sempre meno aziende saranno disposte ad accettarli, anche perché già devono sopportare l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime, non possono farsi carico di oneri ulteriori.

Insomma, il buono pasto rischia di diventare 'cattivo', quindi inutilizzabile. C'è bisogno di una vera riforma che renda il sistema economicamente sostenibile anche per le nostre imprese, che in fin dei conti sono quelle che danno il servizio ai lavoratori. Ma è altrettanto urgente far sì che la prossima gara Consip da 1,2 miliardi di euro non venga aggiudicata con gli sconti delle precedenti perché saremo sempre noi a pagarli".

