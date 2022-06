Borsa: ventidue nuove società entrano in Elite

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Ventidue nuove società entrano in Elite, l'ecosistema per la crescita del Gruppo Euronext che supporta le piccole e medie imprese a strutturare il proprio sviluppo e ad accedere ai mercati dei capitali, privati e pubblici. Elite supera così quota 1.100 società in Italia, a testimonianza della vivacità delle imprese italiane e del loro forte interesse a preparare e strutturare la propria crescita.

Le 22 realtà imprenditoriali che si uniscono ad Elite provengono da 9 regioni italiane e appartengono a diversi settori: dall'industria all'alimentare, dalla cosmetica ai beni di consumo.

Il 2022 è un anno molto "significativo per Elite. Celebriamo i primi 10 anni. L'ingresso in Elite, oggi, di queste 22 nuove aziende rappresenta un ulteriore importante tassello del nostro percorso, che si basa sulle storie di successo degli imprenditori e delle aziende che hanno fatto leva sulla nostra piattaforma per accelerare la crescita e porsi obiettivi sempre più ambiziosi", afferma Marta Testi, amministratore delegato di Elite. "Un ringraziamento particolare - aggiunge - va infatti a Banca Akros-Banco Bpm, Cassa Padana, Assindustria Venetocentro, e Confindustria Romagna che hanno supportato l'ingresso in Elite di alcune di queste imprese e a tutti i partner che da sempre sono parte integrante di ciò che facciamo ogni giorno". (ANSA).