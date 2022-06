++ Cina: +80% import dalla Russia a maggio, in calo export ++

(ANSA) - PECHINO, 09 GIU - Le importazioni della Cina dalla Russia sono aumentate a maggio di quasi l'80% su base annua, mentre le spedizioni verso Mosca, su cui pesano le sanzioni occidentali per l'aggressione ai danni dell'Ucraina, sono calate per il terzo mese consecutivo. Secondo i dati diffusi dalle Dogane di Pechino, che non specificano la tipologia di beni, l'import ha segnato un +79,6%, in accelerata sul +56,6% di aprile e sul +26,4% di marzo. La Cina è uno dei principali acquirenti di greggio, gas, risorse naturali e prodotti agricoli russi e, come è emerso nelle scorse settimane, sta accelerando gli acquisti di petrolio a prezzi scontati. (ANSA).