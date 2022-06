Welfare: Italia vecchia, aumentano i caregiver

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - L'Italia è un Paese sempre più vecchio, con un italiano su quattro che ha oltre 65 anni e l'85% degli over 75 che convive con almeno una malattia cronica. In questo contesto il sistema di welfare si rivela insufficiente insufficiente, con la spesa delle famiglie che ha raggiunto il valore di 136,6 miliardi e dove sono oltre 7 milioni i cosiddetti caregiver, cioè le persone che prestano assistenza agli anziani.

Il quadro emerge dallo studio "Digitale, locale, integrato.

Il futuro del Welfare in un Paese che invecchia" condotto da BCG e Jointly, che evidenzia come la spesa pubblica per la non autosufficienza in Italia è oggi pari a circa € 31 miliardi (1,75% del PIL), circa 24 miliardi in meno della media di Francia, Germania e Regno Unito.

Gran parte di questa spesa (71%) è sostenuta direttamente dalle famiglie, con il 17% dei caregiver che spende più di 10.000 euro l'anno. In un caso su due si tratta di spese sostenute personalmente. In termini di servizi, la maggioranza dei caregiver è costretta a fare da sé (38%) o a comprare dal privato (33%), sempre che se lo possa permettere. Il settore pubblico viene scelto mediamente solo dal 25% dei caregiver.

Una situazione che assume connotati difficili anche nella gestione del lavoro, con più di un caregiver su tre (38%) teme che parlare del proprio ruolo possa compromettere in qualche modo la propria carriera e uno su quattro (23%) afferma di non aver ricevuto particolare supporto, dopo aver condiviso la propria situazione. (ANSA).