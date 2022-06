Unioncamere Calabria,sì a bilancio 2021 e preventivo 2022

(ANSA) - CATANZARO, 08 GIU - Sono stati predisposti in Giunta e approvati all'unanimità dagli organi di rappresentanza il bilancio d'esercizio 2021 ed il bilancio preventivo 2022 di Unioncamere Calabria. Lo riferisce un comunicato nel quale si precisa che "all'insegna di una ritrovata e solida intesa istituzionale tra le Camere di commercio associate, Unioncamere Calabria si appresta a dare compimento al programma di attività rivolto agli stakeholders territoriali. L'Unione regionale è la struttura che associa per legge e rappresenta tutte e cinque le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura della regione e quindi il sistema degli interessi generali delle imprese, svolgendo funzioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione e le rappresentanze degli enti locali con l'obiettivo primario di consolidare il ruolo di protagonista della Calabria all'interno dello scenario italiano ed europeo. Il manifesto di Unioncamere Calabria raggiunge il suo punto di forza nella dimensione regionale di una organizzazione che è collettore del patrimonio di conoscenza, best practice e competenze proprio del sistema camerale attraverso l'attuazione dei Programmi di fondo perequativo ed è antenna locale, dal 2008, di Enterprise europe network (Een) la più grande rete di supporto a livello mondiale, finanziata nell'ambito del nuovo programma per il mercato unico (Smp) per aiutare le Pmi europee a innovare, crescere e svilupparsi a livello internazionale. "Il programma di attività che Unioncamere Calabria mette in campo - afferma il presidente Antonino Tramontana - fa leva su importanti vettori chiave: internazionalizzazione, digitalizzazione e semplificazione, politiche europee, turismo, economia circolare e infrastrutture.

Stiamo lavorando alla condivisione con la Regione di una programmazione triennale di attività che preveda, tra l'altro, azioni di formazione e accompagnamento alle principali rassegne fieristiche internazionali e ci apprestiamo a svolgere azioni di assistenza, informazione ed educazione a favore dei consumatori utenti nell'ambito degli sportelli del Consumatore regionali; siamo in piena attuazione dei Programmi di Fondo Perequativo finanziati da Unioncamere nazionale su Turismo, Economia circolare e Infrastrutture imprescindibili leve strategiche di sviluppo e ripartenza".

"Inoltre, anche nel 2022 e per i prossimi 3 anni e mezzo - sostiene ancora il presidente regionale - Unioncamere Calabria sarà impegnata ad offrire in maniera gratuita servizi di supporto alla competitività del territorio calabrese in qualità di partner di Enterprise europe network (Een), rete guidata dalla Dg Internal market, industry, entrepreneurship and smes della Commissione e gestita dall'Agenzia esecutiva Eismea che dovrà contribuire agli obiettivi del Single market program migliorando la competitività e la sostenibilità delle Pmi." (ANSA).