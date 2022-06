Salone mobile: Intesa Sanpaolo, a Pmi 4mld per sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - "L'economia circolare nell'edilizia è molto importante": parola dell'architetto Mario Cucinella, che al Salone del Mobile in svolgimento a Rho Fieramilano ha firmato l'installazione 'Design with Nature'. E proprio la sua installazione è stata scenario dell'incontro 'Sostenibilità e circolarità nel sistema casa' organizzato da Intesa Sanpaolo con imprenditori dell'arredo e del design italiano come Gianni Caimi, ceo Caimi Brevetti; Daniele Lago, ceo e head of Design di Lago; Tiziana Monterisi, ceo e co-founder di RiceHouse, e Andrea Tagliabue, vicepresidente di Tabu.

"In questo momento - ha sottolineato Cucinella -, l'Europa chiede di progettare edifici che si possano smontare, mentre oggi li demoliamo. È evidente che c'è un tema di usare le risorse che abbiamo vista anche la scarsità. Le città sono sempre in cambiamento e sono una miniera, perché vi sono inclusi tutti i materiali, ma una gran parte di queste materie invece di diventare rifiuto deve diventare nuova materia".

Per favorire la transizione ecologica delle Pmi e facilitare la misurabilità delle azioni per perseguirla, Intesa Sanpaolo ha dedicato un plafond pari a 1,5 miliardi di euro a favore di investimenti volti a ridurre l'impatto ambientale, pensati per premiare e valorizzare i modelli di business sostenibili delle aziende.

Complessivamente, nel nuovo piano d'impresa al 2025, Intesa Sanpaolo ha destinato nuovo credito per 88 miliardi di euro a favore di green economy e transizione ecologica delle aziende strutturate e delle Pmi. "Abbiamo già erogato oltre 4 miliardi in S-Loan e circular economy a favore delle Pmi italiane - Ha spiegato l'executive director Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio -. Sta crescendo la consapevolezza delle nostre imprese verso i temi della transizione ecologica e verso la necessità di misurare l'efficacia di questo percorso con criteri condivisi. Le imprese riconoscono che essere green conviene, non solo per un più agile accesso al credito, ma soprattutto per accelerare progetti virtuosi di sostenibilità sociale oltre che ambientale". (ANSA).