Salario minimo: Cna, centrale la contrattazione collettiva

(ANSA) - BOLZANO, 08 GIU - "Solo la contrattazione collettiva è in grado di garantire non solamente un salario minimo orario, ma anche i vari istituti connessi alla retribuzione indiretta e ai diversi strumenti di welfare che incidono sulla capacità di spesa e sul benessere del lavoratore". Lo afferma il presidente di Cna Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati, osservando che "l'intesa politica raggiunta sulla direttiva europea sul salario minimo recepisce le indicazioni condivise dalle parti sociali e segna un profondo cambiamento rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea".

In particolare, sottolinea una nota di Cna, "la direttiva afferma la centralità della contrattazione collettiva per determinare salari adeguati e sollecita i Paesi membri a estendere la copertura dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva".

Cna rileva, infine, che "la direttiva promuove il coinvolgimento delle parti sociali anche nella definizione di parametri e automatismi per stabilire il salario minimo, confermando 'la struttura del nostro sistema di relazioni sindacali, che si basa sulla centralità delle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative e sul loro reciproco riconoscimento'".

"Solo tali organizzazioni possono garantire, attraverso la naturale dialettica tra parti sociali, la stesura di contratti di lavoro giuridicamente corretti e rispettosi delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti - conclude Corrarati - Anche per questo la partecipazione alle gare d'appalto deve essere riservata alle imprese che applicano tali contratti". (ANSA).