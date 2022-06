Psichiatria:Legacoop Calabria,drammatica situazione reggino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 08 GIU - "Ad oggi purtroppo riscontriamo ancora una volta il disinteresse delle istituzioni preposte, su una situazione, questa della 'psichiatria nell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio, divenuta esplosiva se pur segnalata ripetutamente nel tempo. Non si può pensare che da una parte si lascino operare servizi psichiatrici essenziali che, è bene precisare, si reggono solo ed esclusivamente grazie al senso di responsabilità dimostrato dagli operatori delle cooperative sociali impegnate nella gestione e dall'altra, in un momento in cui tutto il mondo sta affrontando una sfida terribile e gravosa, la salute mentale, bene prezioso, ed in essa il disagio psichiatrico, sofferenza vissuta in maniera ancora più drammatica dagli Utenti e dalle loro famiglie, venga abbandonata a se stessa". E' quanto afferma il presidente di Legacoop Calabria Lorenzo Sibio che ha avanzato "l'ennesima richiesta di confronto urgente, indirizzata al commissario ad acta Roberto Occhiuto, al direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute Iole Fantozzi e al commissario straordinario dell'Asp 5, Lucia Di Furia in merito alla "drammatica e stagnante situazione delle Strutture residenziali psichiatriche dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria che, dopo mesi di silenzio, è ulteriormente peggiorata".

."Siamo pronti a collaborare - aggiunge il presidente di Legacoop Calabria - come del resto abbiamo sempre dimostrato e fatto, per tale ragione chiediamo un incontro urgente, al fine di individuare la soluzione più idonea, stanchi e non più disposti ad accettare in silenzio di vedere calpestata giorno dopo giorno la dignità dei soci e lavoratori delle nostre cooperative". (ANSA).