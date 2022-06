Pesca: Confcooperative Fedagripesca, bene vicinanza E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 08 GIU - Alla luce del caro-gasolio che ha comportato, nelle scorse settimane, la scelta delle marinerie di diverse parti d'Italia di non uscire in acqua con i propri pescherecci, "la Regione Emilia-Romagna, in questo momento estremamente critico per il settore, si è dimostrata particolarmente sensibile e vicina al mondo della pesca. Non possiamo che ringraziare per la disponibilità, non solo ad ascoltarci ma ad affrontare i nodi insieme a noi" mettendo sul piatto un milione e mezzo di euro a sostegno del comparto. Così Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna, all'indomani dell'incontro in Regione tra l'assessore all'Agricoltura, Alessio Mammi e i rappresentanti dei pescatori.

"Ieri - osserva - ha preso il via un iter burocratico che richiederà tempo ma è stato fatto un primo, importante passo nell'identificazione delle imprese e delle imbarcazioni che saranno oggetto di sostegno. Al di là dei tempi tecnici - prosegue Paesanti - in ogni caso, credo si tratti di un gesto molto importante in un contesto in cui le difficoltà per il settore pesca sono estremamente serie e che - conclude - ha reso chiara e tangibile la vicinanza delle Istituzioni regionali al nostro comparto". (ANSA).