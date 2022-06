Ocse:debito Italia raggiungerà 148,3% del Pil nel 2023

(ANSA) - PARIGI, 08 GIU - "È opportuno attuare una strategia di risanamento del bilancio calibrata per ridurre gradualmente il rapporto debito pubblico/Pil": è quanto si legge nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive Economiche dell'Ocse )Economic Outlook) presentate oggi a Parigi. "L'aumento della spesa legata al sostegno per i prezzi dell'energia, gli altri stimoli per controbilanciare, l'impatto della guerra e i pagamenti imprevisti per le obbligazioni legate all'inflazione sono stati parzialmente compensati da maggiori entrate fiscali e da un'imposta straordinaria sulle società del settore energetico", ricorda l'Ocse, aggiungendo: "Si prevede che il debito lordo (definizione Maastricht) raggiungerà il 148,3 % del PIL nel 2023". Per l'Ocse, inoltre, "un sostegno più mirato per i prezzi dell'energia potrebbe generare risparmi. Sebbene i pagamenti degli interessi dovuti all'incremento dello spread sui titoli di Stato non aumenteranno in modo significativo nel breve termine a causa della maggiore durata delle obbligazioni, entro il 2025 potrebbero esservi sostanziali rischi derivanti dall'elevata crescita dei tassi di interesse". (ANSA).