Ocse,da guerra forte frenata economia, inflazione 2022 al 9%

(ANSA) - PARIGI, JUN 8 - "Il prezzo della guerra": l'economia mondiale dovrebbe "rallentare fortemente" a causa della guerra russa in Ucraina: è quanto afferma l'Ocse nelle Prospettive Economiche presentate oggi a Parigi. Secondo l'Economic Outlook, il Pil mondiale dovrebbe essere del 3% nel 2022, contro il 4,5% atteso nel dicembre scorso e del 2,8% nel 2023. Quanto all'inflazione, le stime per il 2022 la situano attualmente a circa il 9% nei Paesi dell'area Ocse, il doppio rispetto a quanto annunciato in precedenza.

Dopo la forte accelerazione del 6,6% nel 2021, il Prodotto interno lordo dell'Italia viene "colpito dalla guerra", con una crescita in calo al 2,5% nel 2022 e all'1,2% nel 2023: è quanto scrive l'Ocse nelle Prospettive Economiche (Economic Outlook).

Le "persistenti pressioni inflazionistiche" legate alla guerra russa in Ucraina e all'"incertezza frenano i consumi delle famiglie, rallentando la ripresa dei servizi", prosegue l'Ocse, aggiugendo che nuovi incentivi per il settore privato e il Pnrr "attenueranno parte dell'impatto negativo".

La guerra russa in Ucraina ha causato un "marcato rallentamento della crescita", si legge nella scheda consacrata all'Italia delle Prospettive economiche dell'Ocse presentate oggi a Parigi.

"L'attività economica - si prosegue nella nota - è ulteriormente rallentata nel primo semestre del 2022. La crescita si è stabilita allo 0,1% nel primo semestre del 2022, l'effetto delle restrizioni imposte a gennaio a causa del Covid.-19 si è coniungato all'inflazione legata alla guerra e a gli shock subiti dalle catene di appprovvigionamento e la fiducia.

L'inflazione globale ha progredito per raggiungere il 7,3% a maggio, sotto l'effetto della fiammata dei prezzi".

"Ovunque nel mondo, i Paesi subiscono il rincaro delle materie prime che si aggiunge alle tensioni inflazionistiche e pesa sui redditi e le spese reale, il che frena la crescita": lo ha detto il segretario generale dell'Ocse, Mathias Cormann, nel giorno della presentazione a Parigi delle Prospettive Economiche dell'Ocse (Economic Outlook). "Questo rallentamento - ha avvertito - è direttamente attribuibile alla guerra di aggressione, infondata e ingiuitificabile, condotta dalla Russia che causa un calo dei redditi reali, un indebolimento della crescita e un deterioramento delle prospettive di occupazione nel mondo". (ANSA).