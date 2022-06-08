Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 159 MERCOLEDI' 08 GIUGNO 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:37

          Borsa: Milano chiude in calo con Europa, giù Tim e finanziari

        2. 18:21

          Con Parco Nivea nuova vita per giardino Pippa Bacca a Milano

        3. 18:15

          Gas: chiude in calo ad Amsterdam sotto gli 80 euro

        4. 17:51

          Borsa: Europa chiude in negativo, Parigi -0,74%

        5. 17:40

          Borsa: Milano chiude in calo dello 0,81%

        6. 17:37

          Fondazioni: Acri, eletto nuovo comitato esecutivo

        7. 17:15

          Estate: Touring Club, 79% in vacanza, luglio mese preferito

        8. 16:59

          Borsa: Europa dimezza calo nel finale, spread sotto 201 punti

        9. 15:52

          Avio: nasce motore green, primo a ossigeno e metano liquidi

        10. 15:51

          Borsa: Europa conferma rosso con Wall Street, Milano -1,1%

        Tutte le news

        Modifica consenso Cookie