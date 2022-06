Intesa Sanpaolo, da Pmi green performance migliori

(ANSA) - RHO (MILANO), 08 GIU - Essere green conviene: è quanto emerge da un'analisi della direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, presentata in occasione della sessantesima edizione del Salone del Mobile di Milano. Non solo i fattori Esg migliorano le performance delle aziende e sono abilitanti per l'accesso al credito, ma un approccio sostenibile comporterà sempre maggiori benefici sociali attraverso la creazione di nuova occupazione.

Lo studio, presentato da Stefania Trenti, responsabile Industry Research Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, mostra che, nel decennio 2008-2019, le imprese del mobile in possesso di certificazioni ambientali hanno creato occupazione, con un incremento del 10,2%, e registrato migliori performance sia in termini di crescita del fatturato (+20,7% rispetto al -6,9% delle non certificate) che di Ebitda margin (+0,6% contro una riduzione dello 0,7% per le altre). Secondo l'indagine di Intesa Sanpaolo tra i propri gestori, quasi il 50% dichiara di aver osservato nei clienti del settore l'intenzione di avvicinare gli approvvigionamenti a favore di fornitori localizzati o nella stessa regione o comunque in Italia, a dimostrazione che le forniture ravvicinate potrebbero intensificarsi nei prossimi anni come reazione alle difficoltà logistiche incontrate durante la fase più critica della pandemia.

Sempre secondo l'indagine, il mobile si conferma uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo: grazie all'export nel 2021 ha ottenuto un balzo dell'8,3% rispetto al 2019, raggiungendo i 10,8 miliardi di euro nei mercati Usa, Francia, Germania e Cina, e generando un saldo di 8,3 miliardi di euro. Un buon dinamismo è emerso anche nella domanda interna, portando il fatturato a superare i livelli pre-Covid con un incremento del 15,7% rispetto al 2019, risultando migliore di altri competitor europei, quali Germania (+0,6%), Francia (+1,2%) e Spagna (+1,5%). Anche nel 2022 si è concretizzata una crescita nel primo trimestre sia del fatturato +13,9%, sia delle esportazioni +20,7%. (ANSA).