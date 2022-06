Intesa Sanpaolo, da Pmi green performance migliori (2)

(ANSA) - RHO (MILANO), 08 GIU - "Sta crescendo la consapevolezza delle nostre piccole e medie imprese verso i temi della transizione ecologica e verso la necessità di misurare l'efficacia di questo percorso con criteri condivisi", ha detto la executive director Sales&Marketing Imprese di Intesa Sanpaolo, Anna Roscio.

"Le imprese riconoscono che essere green conviene non solo per un più agile accesso al credito, ma soprattutto per accelerare progetti virtuosi di sostenibilità sociale oltre che ambientale" ha spiegato. Tra il 2008 e il 2019, "le imprese del mobile che hanno ottenuto certificazioni ambientali - ha aggiunto - hanno creato maggiore occupazione e ottenuto risultati migliori in termini di crescita del fatturato e redditività". Da Intesa Sanpaolo, ha spiegato, sono stati già "erogati oltre 4 miliardi di euro in S-Loan e circular economy a favore delle Pmi italiane". (ANSA).