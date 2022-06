Fisco: Ruffini,sistema è giungla ma debiti vanno pagati

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Di fronte al fisco "si può incorrere in un errore, il sistema è una giungla in cui ci si può sbagliare con molta facilita": è quanto ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini a Porta a Porta ricordando di aver fatto per 20 anni l'avvocato tributarista difendendo i contribuenti. Ruffini ha sottolineato tuttavia che "nel momento in cui il soggetto pubblico, l'Agenzia delle Entrate o il Comune ti avverte che hai fatto un errore e devi pagare e semmai ti dà anche possibilità di pagare sanzioni minori e tu continui a non pagare il tema è: ci si possono autoridurre le imposte e le tasse e si può scegliere di non farle pagare?". "I debiti, anche irrisori, ha sottolineato, vanno comunque pagati".

Il responsabile delle Entrate ha precisato inoltre che "Nel corso degli anni grazie una serie di strumenti introdotti dal legislatore l'evasione fiscale sta leggermente scendendo". "Dai dati del 2019 risulta che per i principali tributi gestiti dall'agenzia, Irpef, Ires, Iva, Irap arriviamo a circa 74 miliardi mentre nel 2014 erano 85, quindi sta scendendo".

Ruffini ha sottolineato infine che l'evasione dei tributi locali valeva quasi 6 miliardi nel 2019. (ANSA).