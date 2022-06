Fisco: Ruffini,19 mln contribuenti hanno cartelle non pagate

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Sono 19 milioni i contribuenti che hanno cartelle non pagate. In quel monte ci sono anche contribuenti che hanno debiti irrisori, che comunque vanno pagati". E' quanto ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini a Porta a Porta sottolineando che "con le rottamazioni abbiamo incassato 20 miliardi su un magazzino di 1.100 miliardi, gli strumenti il legislatore li ha offerti ma solo 3 milioni su 19 milioni (ovvero coloro che hanno cartelle esattoriali, ndr) hanno accettato questa possibilità".

Ruffini ha quindi osservato che "la metà ha debiti sotto mille euro ma a maggior ragione, perché non vengono rateizzati e pagati? Potrebbero fare rate da 50 euro al mese e in due anni si toglierebbero il debito". "La difficoltà esiste - ha aggiunto - ci sono molte famiglie in difficoltà, però ci sono anche molti cittadini in difficoltà che però pagano (le imposte, ndr) e non hanno quelle cartelle".

"Le prime dieci cartelle che abbiamo da riscuotere - ha ricordato inoltre - complessivamente ammontano a 20 miliardi".

(ANSA).