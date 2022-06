Fisco: Conte, cuneo fiscale subito contro spirale recessiva

(ANSA) - MESSINA, 08 GIU - "Bisogna intervenire sul cuneo fiscale per intervenire sulle buste paghe dei lavoratori prima che si inneschi una spirale recessiva che non salverà nessuno, neppure gli imprenditori: a chi venderanno quello che produranno?". La ha detto Giuseppe Conte a una manifestazione elettorale per le comunali a Messina " (ANSA).