Fisco: Bernini , su cessione crediti serve mediazione mef-banche

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Forza Italia ha condiviso, in fase emergenziale, il meccanismo dei bonus che ha assicurato ad alcuni settori continuità produttiva. Pensiamo all'edilizia, in particolare, che grazie a questi incentivi ha visto garantiti lavoro e occupazione. Tuttavia, condividiamo le preoccupazioni del presidente Confcommercio, Sangalli, sulla cessione del credito dei bonus edilizi. Gli istituti bancari, quale forma di tutela a fronte dell'aumento delle richieste, hanno iniziato a stringere i cordoni bloccando la cessione dei crediti. Di conseguenza i cassetti fiscali di migliaia di imprese sono pieni di crediti bloccati, anticamera di un corto circuito economico e finanziario al quale va posto immediatamente rimedio. Perché il sistema non collassi, vanificando del tutto la ripresa del settore, è indispensabile che il governo attraverso il Mef cerchi un'intesa con gli istituti di credito. C'è bisogno di liquidità, c'è bisogno di continuità lavorativa, c'è bisogno di fiducia. Serve una mediazione subito, per impedire l'implosione di settori chiave della nostra economia". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (ANSA).