Firma protocollo camera commercio-Comune

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Roma attraversa un momento particolare e di grande trasformazione. È importantissimo che le pubbliche amministrazioni siano in grado di accompagnare in positivo le grandi sfide della città: questo è il motivo per cui abbiamo realizzato un protocollo tra Camera di Commercio Rima e il Comune", lo dice il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti in un punto stampa a margine con i giornalisti dopo la firma del nuovo protocollo 'per lo sviluppo economico e la competitività della città' firmato questa mattina con il sindaco Roberto Gualteri. "L'argomento centrale cuore del protocollo è uno: il mondo economico. Senza la produzione della ricchezza non c'è ridistribuzione e non c'è benessere; ciò avviene anche attraverso alcune infrastrutture economiche che noi condividiamo. Intendiamo creare una forma di collaborazione fissa. Roma spesso ha le potenzialità ma non il metodo, il metodo è invece quello collaborare e il senso del protocollo sta proprio in questa importante collaborazione", conclude Tagliavanti. (ANSA).