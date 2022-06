FI: Ronzulli, da 30 anni chiediamo riforma di fisco e giustizia

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Sono 30 anni che chiediamo investimenti e la riforma del fisco e della giustizia: oggi la pensano tutti come noi. La qualità della nostra classe dirigente è sotto gli occhi di tutti, non è un caso che secondo tutti i sondaggi il centrodestra sarà la prima scelta degli italiani alle prossime elezioni politiche". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, in un'intervista al Corriere del Mezzogiorno Puglia.

In merito alle larghe intese Ronzulli ricorda come "siamo stati noi, con Berlusconi, a immaginare prima e a consentire poi la nascita di questo governo di unità nazionale, chiamato ad affrontare un'emergenza drammatica come la pandemia e la scrittura di un Pnrr serio e credibile. Il dibattito mi pare di scuola, utile solo per fare polemica e far fibrillare il governo. Sono certa che alle prossime politiche gli elettori daranno un mandato chiaro al centrodestra che sarà chiamato a mettere in piedi un governo all'interno del proprio perimetro".

