Dl aiuti: Marattin, Iv propone patto tra fisco e contribuente

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Proponiamo un primo pezzo del nuovo patto tra fisco e contribuente, perché, per essere giusto, il fisco non deve essere irragionevole". Lo dichiara il responsabile economico di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, illustrando l'emendamento al dl aiuti a sua prima firma e sottoscritto dai deputati Mauro Del Barba e Massimo Ungaro.

"Si possono rateizzare i debiti col fisco - spiega Marattin in una nota - in misura maggiore e senza complicazioni burocratiche, passando ad un limite di 120.000 euro per ciascuna cartella, e si porta dalle attuali cinque a otto il numero di rate non pagate dopo le quali si decade dal piano di rateizzazione. Ma in cambio, in caso di mancato pagamento si perde per sempre il beneficio di rateizzare quel debito. Fiducia e agevolazione - conclude - in cambio di serietà". (ANSA).