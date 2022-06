Di Maio, con Draghi all'Ocse ribadiremo condanna aggressione

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Domani con Draghi e il ministro Franco saremo all'Ocse a Parigi, di cui l'Italia quest'anno ha la presidenza. Analizzeremo gli effetti economici di questa guerra e come affrontare questa fase economica che sta colpendo diversi aspetti, compresa la sicurezza alimentare. Noi ribadiremo con forza all'assemblea dell'Ocse la nostra condanna dell'aggressione russa e sosterremo tutti gli sforzi per arrivare a un negoziato". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Farnesina. (ANSA).