Confcommercio:Mandelli,in relazione Sangalli stesse battaglie FI

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "La relazione del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha toccato punti fondamentali per consentire al tessuto produttivo del Paese di recuperare competitività, fissando obiettivi per cui Silvio Berlusconi e Forza Italia sono impegnati da tempo. A partire dalla fissazione di un tetto europeo al prezzo del gas, traguardo su cui abbiamo posto l'attenzione con forza, anche grazie all'impegno del nostro coordinatore Antonio Tajani in Europa". Così il deputato di Forza Italia e vice presidente della Camera dei Deputati Andrea Mandelli, a margine dell'Assemblea di Confcommercio. "C'è poi la grande questione dell'efficienza nell'impiego dei fondi del Pnrr, che vede come presupposto un significativo percorso di sburocratizzazione. E ancora, il tema lavoro: il nodo salari va affrontato non ricorrendo scorciatoie dirigiste, ma compiendo un percorso di sistema che affronti le criticità sul piano fiscale e su quello delle politiche attive. Sono tutte questioni su cui Forza Italia è al lavoro, affinché il Paese torni a crescere e a creare opportunità", conclude. (ANSA).