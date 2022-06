Confcommercio: Sbarra (Cisl), condivisibile analisi Sangalli

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "È stata una analisi ampia ed in molte parti condivisibile quella del presidente di Confcommercio Sangalli. Anche noi siamo convinti che oggi sia indispensabile accelerare gli investimenti ed i piani di riforma del PNRR con il coinvolgimento attivo e responsabile delle parti sociali in modo da sostenere soprattutto le piccole e medie imprese nei settori del terziario, del commercio, del turismo, della cultura che rappresentano un pilastro fondamentale del sistema economico e produttivo del paese". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, presente all'Assemblea di Confcommercio in corso a Roma. "Ed è molto importante che Sangalli abbia riproposto oggi la strada indicata dalla Cisl al nostro Congresso di un patto sociale per affrontare insieme questa fase difficile e complessa, in particolare sul nodo della crescita, della tutela dei salari, del rilancio degli investimenti e della produttività complessiva del sistema paese, delle nuove politiche attive, della riduzione dell'Iva sui beni di largo consumo, della stabilità e sicurezza del lavoro, superando i ritardi del Mezzogiorno, valorizzando la contrattazione collettiva, le relazioni sindacali ed il ruolo centrale delle parti sociali nei processi di trasformazione del paese". (ANSA).