Confcommercio migliora stime, Pil 2022 al +2,5% (2)

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Secondo Confcommercio solo nel 2023 dovrebbero potersi recuperare completamente i livelli di attività economica registrati nella media del 2019. Se "gli impulsi negativi provenienti dai prezzi delle materie prime energetiche e dallo scenario geopolitico" dovessero rientrare, "la crescita nel 2023 sarebbe sostanzialmente in linea con quella dell'anno in corso", stima l'organizzazione. L'ipotesi è che le misure predisposte dal Governo a sostegno dei redditi delle famiglie (ad esempio il bonus una tantum di 200 euro) riescano a compensare, anche se solo parzialmente, la perdita di potere d'acquisto derivante da un'inflazione particolarmente elevata nel 2022 (+6,3%). La migliore performance del 2023 si giustifica, invece, con uno scenario che suppone un riassorbimento delle tensioni inflazionistiche (+2,9%,).

A livello regionale, si conferma la consueta dicotomia Nord-Sud: tra il 1996 e il 2019 il PIL reale del Mezzogiorno è cresciuto in termini cumulati solo del 3,4%, valore inferiore di quasi cinque volte rispetto alla media nazionale (15,3%) e di quasi otto volte rispetto alla ripartizione più performante, cioè il Nord-Est (23,8%). In valore assoluto, nel 2022 il Pil pro capite al Sud è quasi la metà di quello del Nord: 20.900 euro contro i 38.600 euro del Nord-Ovest e i 37.400 euro del Nord-Est.

A preoccupare maggiormente è il calo demografico: nel 2022 la popolazione italiana si è ridotta di 824mila unità rispetto al 2019, di cui il 60% concentrato nel Mezzogiorno (Molise, Calabria e Basilicata le Regioni con i maggiori cali percentuali); tra il 1996 e il 2019 la popolazione del Nord è cresciuta del 9,3%, quella del Sud si è ridotta del 2%. La progressiva perdita di capitale umano in quest'area rischia di comprometterne le già difficili prospettive di crescita nel medio-lungo termine, sottolinea Confcommercio. (ANSA).