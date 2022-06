Confcommercio: Bernini, da sempre vicini a istanze terziario

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Sul salario minimo come sull'utilizzo dei fondi del Pnrr, sul tetto al prezzo del gas come sulla questione dei balneari, le proposte del presidente di Confcommercio Sangalli per superare la crisi collimano con la linea di Forza Italia, da sempre attenta alle istanze delle piccole imprese e dell'intero sistema produttivo, che costituisce la spina dorsale del Paese e va messo nelle condizioni di ripartire dopo due anni drammatici. Siamo perfettamente d'accordo: se non riparte il terziario non riparte l'Italia, per cui bisogna abbassare le tasse sul lavoro, dare un taglio netto alla burocrazia e varare una legge sulla concorrenza che non trasformi l'apertura al mercato in una ingiustificata penalizzazione di migliaia di piccole imprese familiari".

Lo afferma in una nota Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (ANSA).