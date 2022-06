Confcommercio: Barelli, contributo Fi per ricostruire Paese

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "Sono qui, come Forza Italia, all'assemblea nazionale della Confcommercio, per dare il contributo del nostro partito per ricostruire il nostro Paese, per rilanciare la nostra economia, le nostre imprese, per sostenere i lavoratori, le famiglie. E perché condividiamo appieno le parole del presidente Carlo Sangalli il quale - nella due giorni organizzata dal nostro partito, l'8 e il 9 aprile scorso - ha ricordato che i partiti devono 'concorrere a determinare con metodo democratico la politica nazionale', così come recita l'art. 49 della Costituzione. Il nostro contributo non mancherà e sarà strategico soprattutto se sarà il frutto di una collaborazione attiva con le parti sociali e con i protagonisti dello sviluppo e dell'economia del nostro Paese. E Confcommercio, in questi contesti, è uno degli attori principali e più autorevoli. Forza Italia lavorerà, in particolare, per colmare il divario tra il potere di acquisto e i salari, attraverso il taglio del costo del lavoro, che darà alle aziende e ai lavoratori più respiro e determinerà più liquidità da investire anche nei compensi del lavoratori, appesantiti dall'aumento del costo della vita. Questo sarà tra i nostri obiettivi primari".

Lo dichiara il presidente del gruppo Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, presente oggi all'Assemblea nazionale di Confcommercio. (ANSA).