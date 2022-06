Buoni pasto: protesta di commercianti e Gdo, sciopero il 15

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Si scalda la protesta sui buoni pasto di esercenti e grande distribuzione che da tempo denunciano commissioni troppo alte e tempi lunghi e ora annunciano uno 'sciopero' per mercoledì 15 giugno. L'iniziativa proclamata da Confcommercio Fipe, Fida Confesercenti, Federdistribuzione, Coop e Ancd Conad con un annuncio a pagamento su tutti i maggiori quotidiani è stata indetta, per chiedere una riforma del sistema. "Le commissioni a carico di noi esercenti sono insostenibili", affermano infatti, "per ogni buono da 8 euro ne incassiamo poco più di 6". (ANSA).