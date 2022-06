Banche: Sella porta le Pmi italiane su Alibaba

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Supportare le piccole e medie imprese italiane nei loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le grandi opportunità offerte dal digital export.

È questo l'obiettivo dell'accordo siglato tra Banca Sella e Business Vision, azienda specializzata nello sviluppo commerciale digitale e Global Service Partner di Alibaba.com, che consentirà alle pmi italiane di sbarcare sul marketplace B2B ed espandere così la loro presenza sui mercati esteri.

"L'accordo con Business Vision rappresenta una risposta concreta alle esigenze di crescita nella digitalizzazione e nell'export delle Pmi, due leve fondamentali per sostenere le imprese e tutto il tessuto economico nazionale", sottolinea in una nota Andrea Massitti, Head of corporate and small business di Banca Sella. (ANSA).