Amministrative: Acli, trasparenza e attenzione al welfare

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - La Direzione nazionale delle Acli, riunita oggi a Roma, ha approvato un documento politico in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo. Il documento rileva "l'importanza di questo appuntamento elettorale e, fuori da ogni preoccupazione di parte, si propone di offrire un criterio di discernimento per gli elettori".

"Trasparenza nei comportamenti, attenzione alla dimensione del welfare locale, alla crescita delle comunità, ai problemi del lavoro, dell'integrazione sociale e della promozione della cultura della pace sono i criteri guida - sottolineano le Acli - per chi si candida a occupare un posto di servizio nella macchina pubblica ma anche per chi va a votare, sempre con l'obiettivo della promozione del bene pubblico". (ANSA).