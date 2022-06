++ Ocse:in Italia aumenti salari non compenseranno inflazione ++

(ANSA) - PARIGI, 08 GIU - "L'inflazione alimentare dovrebbe rimanere elevata per tutto il periodo considerato dalle previsioni economiche": è quanto si legge nella scheda dedicata all'Italia delle Prospettive Economiche dell'Ocse presentate oggi a Parigi. "Gli incrementi dei salari - avverte l'Ocse - non compenseranno completamente la spesa che le famiglie dovranno sostenere in ragione dell'aumento del costo della vita". (ANSA).