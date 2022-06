++ Ocse,da guerra forte frenata economia, inflazione 2022 al 9%

(ANSA) - PARIGI, 08 GIU - "Il prezzo della guerra": l'economia mondiale dovrebbe "rallentare fortemente" a causa della guerra russa in Ucraina: è quanto afferma l'Ocse nelle Prospettive Economiche presentate oggi a Parigi. Secondo l'Economic Outlook, il Pil mondiale dovrebbe essere del 3% nel 2022, contro il 4,5% atteso nel dicembre scorso e del 2,8% nel 2023. Quanto all'inflazione, le stime per il 2022 la situano attualmente a circa il 9% nei Paesi dell'area Ocse, il doppio rispetto a quanto annunciato in precedenza. (ANSA).