++ Confcommercio migliora stime, Pil 2022 al +2,5% ++

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - Nel 2022 il Pil si attesterà al 2,5%, con una correzione al rialzo di circa 0,4 punti percentuali rispetto alla precedente valutazione: è la nuova stima diffusa da Confcommercio in occasione dell'Assemblea generale. Anche la spesa delle famiglie migliora di circa quattro decimi di punto rispetto alle precedenti valutazioni, mentre per l'inflazione si stima una crescita del 6,3%. Per quanto riguarda i consumi - comprensivi della spesa del turismo estero - il +5,4% registrato nel 2021 ha permesso solo un parziale recupero di quanto perso nel 2020 (-11,5%) e solo nel 2023 si prevede un completo ritorno ai livelli pre-pandemia. (ANSA).