Salone mobile: Ronzulli(FI),da 60 anni innovazione made in italy

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Il Salone del Mobile di Milano ha riaperto in grande stile riacquistando la sua dimensione globale, innovativa e, per la prima volta, con una donna al vertice, Maria Porro. Come avviene da ormai 60 anni di innovazione, arte, bellezza, design, creatività e concreta promozione e del Made in Italy, da qui si detta un cambio di passo che apre gli orizzonti del design e di un nuovo modo di fare impresa. Oggi a Milano c'erano il passato, il presente e il futuro del saper fare". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, a margine di una visita al Salone del Mobile a Milano. (ANSA).