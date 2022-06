Salone mobile: Pazzali, promuove made in Italy nel mondo

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Il Salone del Mobile è "un evento unico che in mezzo secolo ha segnato la storia del design industriale e del nostro settore grazie alla sua capacità di promuovere quel patrimonio inestimabile del saper fare Made in Italy che tutto il mondo apprezza e ci riconosce, come confermano le centinaia di migliaia di visitatori accolti ogni anno". Lo ha detto il presidente di fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, in occasione della cerimonia inaugurale della sessantesima edizione del Salone di Milano a Rho. Si tratta di una settimana di esposizione "con oltre 2mila allestitori, ma non solo. Anche il Fuorisalone con i suoi 800 e più eventi saprà dare a Milano quella spinta necessaria per un definitivo ritorno alla normalità dopo due anni di pandemia e a fronte di una situazione geopolitica mondiale che sicuramente preoccupa tutti noi. Milano, città dell'inclusione e dell'economia della conoscenza - ha concluso- da sempre ha avuto nel proprio dna la capacità di accogliere, di includere e di valorizzare, saprà cogliere la sfida di questi anni". (ANSA).