Salone Mobile: Camera commercio, nel 2021 balzo dell'export

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Nel 2021 il valore dell'export del settore arredo design per i territori di Milano, Monza Brianza e Lodi è stato di circa 1,7 miliardi di euro, in crescita del 27% rispetto al 2020 e pari a poco meno della metà delle esportazioni lombarde del comparto. Stati Uniti, Francia, Cina, Svizzera e Germania sono stati i principali Paesi di destinazione. Lo rileva l'Ufficio studi della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, analizzando i numeri della filiera in occasione dell'inaugurazione del Salone del Mobile.

"Il 60esimo Salone del Mobile è un'attesa iniezione di fiducia per Milano e il Paese. È la dimostrazione che il nostro sistema economico si è rimesso pienamente in moto ed è capace di generare innovazione e crescita, come conferma il balzo in avanti dell'export del settore moda-design. Ma il Salone del mobile significa anche il ritorno dei grandi eventi che hanno rafforzato l'immagine di Milano nel mondo e che costituiscono il motore principale della sua attrattività", ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

Tra Milano Monza Brianza e Lodi la filiera dell'arredo design comprende più di 6.800 imprese attive e conta, in termini di posti di lavoro, poco meno di 38.000 addetti, che valgono circa il 2% del totale delle attività economiche e l'1,5% dell'occupazione. Tra i settori, le attività di design specializzate contano 2.580 imprese attive, seguite dalla fabbricazione di mobili con 2.175 imprese e dall'industria del legno (1.202). A queste si aggiungono 919 attività del commercio al dettaglio di mobili e complementi.

Rispetto al 2021 si registra un calo dello 0,9% del numero delle imprese attive, flessione che non pregiudica il trend in crescita dell'occupazione, salita del 4,2%. A livello nazionale, Milano si conferma la capitale del design (con 2.161imprese) mentre Monza e Brianza svetta nella produzione di mobili (1.357 imprese). (ANSA).