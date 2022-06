Salario minimo: Confindustria Toscana, va fatto taglio cuneo

(ANSA) - PISA, 07 GIU - L'istituzione per legge di un salario minimo, alla luce della nuova direttiva Ue, "non è un problema che riguarda Confindustria e le aziende associate, perché i nostri contratti sono molto più alti dei salari minimi: piuttosto ci preoccupiamo, e rinnoviamo per l'ennesima volta questa richiesta, di tagliare il cuneo fiscale". Lo ha affermato Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana, a margine dell'evento per i 100 anni dell'Unione Industriale Pisana.

"Abbiamo già calcolato - ha spiegato Bigazzi - che i lavoratori che percepiscono meno di 35.000 euro l'anno, e che possono beneficiare per i due terzi del taglio del cuneo, con un terzo a favore delle imprese, guadagnerebbero più di 1.200 euro all'anno, cioè circa una mensilità in più. Sono soldi necessari in questo momento, un contributo importante per la difesa dei consumi, perché l'inflazione colpisce di più le famiglie più deboli". (ANSA).