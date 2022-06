Pmi: FondItalia, dal 2010 investiti 59 milioni in formazione

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Più di 4.700 progetti approvati e finanziati, "per un importo totale di oltre 59 milioni di euro, l'adesione di più di 750.000 lavoratori e di quasi 142.000 imprese provenienti da tutti i comparti, soprattutto microimprese (fino a 9 dipendenti) che rappresentano l'89% del totale, a cui si aggiunge il 10% di piccole imprese, con un numero di dipendenti compreso tra i 10 e 49": ecco i numeri emersi del rapporto FondItalia 2022, che fotografa l'attività dal 2010 del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua, presentato oggi pomeriggio a Roma.

Inoltre, ammonta ad "oltre 22 milioni e mezzo il contributo approvato ed erogato dal Fondo nel biennio 2020-2021, grazie ai due avvisi pubblicati con l'obiettivo di promuovere la crescita e la qualificazione professionale dei lavoratori a supporto dello sviluppo e dell'innovazione nelle imprese". Per il direttore e vicepresidente di FondItalia Egidio Sangue, "l'accelerazione di digitalizzazione, automazione, riorganizzazione delle mansioni, frutto della pandemia e della crisi economico-sociale derivata, e l'impegno relativo all'indirizzo e alla gestione di grandi risorse economiche - Pnrr, Gol - hanno messo in evidenza come l'implementazione di un sistema per le politiche attive sia oggi fra le più urgenti priorità del Paese". (ANSA).