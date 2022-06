Pil: Istat,fattori rischio possono minare fortemente stime

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "L'Italia sperimenterà ancora un biennio di crescita del Pil, con forti criticità soprattutto per quello che accadrà verso la fine dell'anno e nel 2023, dove fattori di rischio come la potenziale ulteriore riduzione del commercio internazionale, il potenziale ripresa dei tassi di interesse sono tutti fattori che potrebbero minare pesantemente i numeri che abbiamo diffuso oggi". Lo ha detto Fabio Bacchini, responsabile del Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale dell'Istat, durante una conferenza stampa per presentare le previsioni diffuse oggi.

