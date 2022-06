Orlando al vertice Ocse, i salari devono crescere

(ANSA) - PARIGI, 07 GIU - "I salari devono permettere a lavoratori e famiglie di mantenere il potere d'acquisto e quindi devono crescere": lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, intervenendo alla riunione con gli omologhi dei Paesi dell'Ocse a Parigi. "E' indubbio che bisogna adeguare le retribuzioni alle mutate condizioni economiche", ha proseguito il ministro, sottolineando tuttavia la necessità di "evitare spirali inflattive e lo sforzo non può che essere condiviso tra governo e parti sociali. "In questi ultimi anni - ha rimarcato Orlando - il numero di lavoratori poveri è cresciuto in misura preoccupante. Questo fenomeno va affrontato con determinazione e impegno. A livello nazionale, dobbiamo contrastare il proliferare di forme di lavoro insicure e non adeguatamente tutelate, estendere il campo di applicazione delle norme in materia di protezione sociale e diritti sindacali, ma anche rafforzare le nostre politiche di formazione. A livello multilaterale credo sia necessario continuare a contrastare tutte quelle forme di 'dumping' sociale che impediscono alle nostre imprese di competere ad armi pari nell'economia globale, anche attraverso azioni comuni nelle organizzazioni internazionali".

Il ministro in trasferta a Parigi ha quindi sottolineato che il "tema dei bassi salari riguarda prima di tutto i nostri giovani. Proprio dopodomani il Consiglio ministeriale Ocse adotterà una raccomandazione per garantire loro migliori opportunità. Occorre garantire ai giovani prospettive concrete di realizzazione professionale, dignità e sicurezza nel mondo del lavoro", ha avvertito. (ANSA).