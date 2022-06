Ocse: Amb. Bernardini, quadro economico globale non è esaltante

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Il quadro non è esaltante, siamo in attesa di capire domani quali saranno i dati che verranno presentati domani all'Economic outlook. C'è sicuramente un rallentamento della crescita, ci sono le pressioni inflazionistiche, dati sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda la crescita globale, da quello che si sente nei corridoi, si parla di una crescita sul 3,5% che però è più bassa di quella che era stata prevista soltanto a dicembre dello scorso anno".

Lo ha detto in un forum all'ANSA, l'ambasciatore Antonio Bernardini, Rappresentante Permanente d'Italia nelle Organizzazioni Internazionali a Parigi, alla vigilia della conferenza ministeriale Ocse nella capitale francese, evento dell'anno per l'Organizzazione, quest'anno presieduta dall'Italia.

"La pressione inflazionistica c'è, si parla di una media per l'Ocse dell'8%, un dato abbastanza elevato, forse se guardiamo i dati dei Paesi delle economie più avanzate del G7 il dato dovrebbe essere più contenuto di questo", ha aggiunto. (ANSA).