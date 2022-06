Movida molesta a Jesolo: Confcommercio, no a restrizioni

(ANSA) - JESOLO, 07 GIU - "Invocare nuovi provvedimenti normativi per evitare episodi di ubriachezza molesta a Jesolo è come se, per affrontare il rischio di essere colpiti da un fulmine, si obbligassero tutti a restare chiusi in casa. Anche quando non piove". Ne è convinto Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio, in opposizione alle possibili restrizioni paventate dal sindaco della località balneare per contrastare la movida fuori controllo sul litorale.

Per Teso la soluzione è la presenza costante delle forze dell'ordine: "Serve un presidio fisso di polizia in piazza, - ha sottolineato - una ronda in divisa per tutta la notte, un controllo effettivo del territorio. La tolleranza zero va applicata, prima di tutto, verso coloro che non rispettano le leggi che già esistono, senza scarichi di responsabilità".

"Per colpa di qualche decina di ragazzini deficienti - ha quindi concluso - viene sacrificata la libertà di decine di migliaia di persone di bere un calice di prosecco in riva al mare, nelle sere del week end. Ma ci rendiamo conto di quello che stiamo facendo? Non sono bastati due anni anni di restrizioni alle nostre libertà fondamentali per capire quanto importante sia la libertà stessa?". (ANSA).