Lavoro: consulenti,Inps pubblichi istruzioni su aliquote cig

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, presieduto da Marina Calderone, ha scritto una lettera alla Direzione generale dell'Inps, guidata da Vincenzo Caridi, invocando la pubblicazione delle istruzioni per la gestione delle aliquote contributive 2022 derivanti dalla riforma degli ammortizzatori sociali, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio per il 2022. Lo fa sapere lo stesso Ordine professionale, sottolineando, recita la missiva, tra l'altro, "la difficoltosa gestione della casistica riferita ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione delle istruzioni necessarie ai relativi adempimenti", laddove "i medesimi datori di lavoro sono impossibilitati ad effettuare le trattenute delle quote a carico lavoratore ed i relativi versamenti contributivi". Pertanto, Calderone esprime all'Istituto di previdenza pubblico "la richiesta di pubblicazione, nel più breve tempo possibile ,delle istruzioni", rappresentando, si legge, "sin d'ora la necessità di individuare appositi codici arretrato con esonero dal reinvio dei modelli Unimens già trasmessi". (ANSA).