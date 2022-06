Istat,bilancia commerciale e prezzi elementi forte criticità

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Il saldo della bilancia commerciale e la diffusione delle spinte al rialzo dei prezzi rappresentano di forti elementi di criticità". Lo ha detto Fabio Bacchini, responsabile del Servizio per l'analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e ambientale dell'Istat, durante una conferenza stampa. "Nel 2023 avremo una crescita dell'import e dell'export più o meno della stessa intensità, mentre nell'anno corrente ci si aspetta una crescita delle importazioni maggiori di quella delle esportazioni. Questa dinamica influirà pesantemente sul saldo della bilancia commerciale e questo è un punto da tenere in forte considerazione e che può rappresentare a lungo andare una criticità, anche perché veniamo da un periodo in cui il saldo della bilancia commerciale ha costituito un elemento a favore del sistema Italia", ha spiegato. (ANSA).