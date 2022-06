Istat, Pil al +2,8% nel 2022, elevati rischi al ribasso (2)

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Nel biennio di previsione, spiega l'Istat, l'aumento del Pil sarà determinato prevalentemente dal contributo della domanda interna al netto delle scorte (rispettivamente +3,2 e +1,9 punti percentuali) mentre la domanda estera netta fornirebbe un apporto negativo nel 2022 (-0,4 punti percentuali) a cui seguirebbe un contributo nullo nel 2023. Le scorte fornirebbero un contributo nullo in entrambi gli anni.

Gli investimenti assicureranno un deciso sostegno alla crescita con una intensità più sostenuta nell'anno corrente (+8,8%) rispetto al 2023 (+4,2%). I consumi delle famiglie residenti e delle ISP (Istituzioni sociali private al servizio delle famiglie) segneranno un miglioramento più contenuto (+2,3% e +1,6%).

In questo scenario, evidenzia l'Istat, nel 2023 si registrerebbe un azzeramento del saldo della bilancia commerciale Le nuove previsioni dell'Istat aggiornano le stime per il 2022 diffuse lo scorso dicembre, elaborate prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La revisione, sulla base del ridimensionamento del commercio mondiale, il deprezzamento del tasso di cambio dell'euro rispetto al dollaro e un rialzo delle quotazioni del petrolio, ha determinato per il 2022 una revisione al ribasso del Pil di circa 2 punti percentuali (da +4,7% a +2,8%). (ANSA).