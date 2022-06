Istat, interventi bilancio del governo siano ben calibrati

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Abbiamo un intreccio di concause che sono preoccupanti, che inevitabilmente faranno agire la Banca centrale nella direzione di contenere l'inflazione con una revisione dei tassi di interesse e questo in un paese come il nostro in cui abbiamo un alto indebitamento produrrà degli effetti e ci colpirà in maniera più intensa, quindi gli interventi di bilancio che dovranno essere fatti dal governo dovranno essere ben mirati, ben calibrati, proprio per aumentarne l'efficacia e contenerne il costo". Lo ha detto Cristina Freguja, direttore centrale Istat per le statistiche sociali e il welfare, durante la conferenza stampa per illustrare le stime diffuse oggi.

"Il tasso di inflazione è arrivato al 6,9% riprendendo il sentiero di crescita che si era interrotto ad aprile con il taglio delle accise e i bonus sociali, ma quello che è forse più preoccupante è l'alto aumento dei prezzi anche al netto dei beni energetici ed alimentari. L'inflazione di fondo è balzata al 3,3% e questo avviene più o meno allo stesso modo nell'area euro. Non è solo la questione del conflitto in Ucraina a determinare quell'andamento perché l'incremento dei prezzi è cominciato prima e questo è da collegarsi anche ai problemi climatici", ha spiegato. (ANSA).