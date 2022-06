Istat: De Poli, scenario preoccupante, rinnovare sconto benzina

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "L'Istat fotografa uno scenario preoccupante: crescono i prezzi, l'inflazione corre al 6% trainata dal caro-energia e scende il potere d'acquisto delle famiglie. Sono tutti fattori che incideranno negativamente sui consumi e sull'economia. Col raddoppio delle bollette e la corsa dei prezzi, la tenuta sociale e democratica del Paese è a rischio. Al Governo chiediamo il rinnovo dello sconto benzina per tutto il 2022 e di azzerare gli oneri sulle bollette di luce e gas in maniera strutturale. Ciò che serve non è una misura una tantum ma un intervento più a lungo termine". Così il senatore UDC Antonio De Poli commentando i dati Istat sull'inflazione.

