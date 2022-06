Istat, crescita consumi famiglie 2022-23,ma in rallentamento

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "Per il 2022 si prevede un incremento dei consumi delle famiglie e delle ISP (Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie) in termini reali (+2,3%) che si accompagnerebbe a un leggero aumento della propensione al consumo". Lo rileva l'Istat nel report 'Le prospettive per l'economia italiana nel 2022-23', aggiungendo che "il miglioramento dei consumi è atteso proseguire anche nell'anno successivo seppure con una intensità più contenuta (+1,6%).

Anche i consumi della PA sono attesi aumentare nell'orizzonte di previsione con una intensità simile (rispettivamente +0,5% e +0,6%)".

"La fase di deciso peggioramento del clima di fiducia dei consumatori segnata a marzo e aprile - spiega l'Istat - ha mostrato una lieve attenuazione a maggio quando le attese di aumento dei prezzi si sono ridotte. La propensione al risparmio, ancora superiore ai livelli pre-crisi, potrebbe costituire un elemento di stimolo per i consumi nei prossimi mesi che, allo stesso tempo, risentirebbero negativamente dell'elevata inflazione". (ANSA).