Istat: Confesercenti, consumi a rischio,subito nuove misure

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "I numeri di Istat confermano dunque un quadro generale di rallentamento, non privo di criticità. A partire dal fenomeno dell'aumento dei prezzi, con l'inflazione che dovrebbe sfiorare il 6% su base annua, trainata dal boom dei prezzi degli energetici". Lo evidenzia Confesercenti commentando le ultime previsioni economiche dell'Istat.

"Uno scenario che prefigura un'ulteriore riduzione del potere d'acquisto delle famiglie e che, insieme all'incertezza sul futuro, non potrà non ripercuotersi ulteriormente sui consumi.

Una prospettiva più preoccupante dell'inflazione stessa: il rallentamento dei consumi interni rischia infatti di annullare la spinta positiva che viene dalla ripresa dell'economia turistica, e portare ad una nuova revisione al ribasso della crescita del Paese", osserva Confesercenti, che sottolinea: "Fermare la corsa dei prezzi è prioritario, e bisogna farlo alle origini, mettendo subito in campo nuove misure per contenere il caro-energia. I sostegni introdotti fino ad ora sono stati efficaci: ora vanno confermati e ampliati nelle risorse e nella platea, per fermare il deterioramento della situazione ed evitare un ulteriore avvitamento della nostra economia". (ANSA).